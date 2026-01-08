La latitanza di Diego Bocciero | indagini provvedimenti e nuove implicazioni mafiose

La latitanza di Diego Bocciero coinvolge indagini approfondite, provvedimenti giudiziari e nuove ipotesi di collegamenti mafiosi. La sua presenza emerge nei fascicoli della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, evidenziando un quadro complesso e in evoluzione. Questo approfondimento analizza gli sviluppi delle indagini e le implicazioni legate alla sua fuga, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla vicenda.

AVELLINO — La vicenda che si stringe attorno a Diego Bocciero prende forma attraverso atti giudiziari, ricerche ostinate e un nome che ritorna con costanza nei fascicoli della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno.L’atto più recente è il decreto di latitanza emesso dal Gip su richiesta dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

