Fine della fuga in hotel | deve scontare quasi 4 anni per lesioni e maltrattamenti

Nel pomeriggio dell’8 marzo, durante un servizio di controllo nel territorio, le forze di polizia sono intervenute in un hotel della città dopo aver ricevuto un allarme riguardante un ospite. La persona in questione, ricercata per reati di lesioni e maltrattamenti, doveva essere sottoposta a cattura e deve scontare quasi quattro anni di reclusione.

Nel pomeriggio dell'8 marzo, nel corso dei normali servizi di prevenzione e controllo del territorio della questura, le volanti sono state inviate dalla Sala Operativa presso un hotel della città in quanto era giunto un alert alloggiati relativo ad una cattura da eseguire a carico di un marocchino di 40 anni. Giunti sul posto, gli agenti hanno contattato l’addetto alla reception e hanno poi proceduto con l’identificazione dell'ospite. «Si appurava - riferisce la polizia in una nota - che a carico dello stesso pendeva un ordine di carcerazione di anni 3 e mesi 9 per lesioni e maltrattamenti». Dopo aver terminato le operazioni di identificazione, l'immigrato è stato portato in carcere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

