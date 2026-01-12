Maltrattamenti in famiglia e lesioni 60enne in carcere | dovrà scontare una pena di oltre due anni

Un uomo di 60 anni è stato messo in custodia cautelare in carcere dai carabinieri di Rosignano Marittimo, in applicazione di una condanna definitiva per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La misura, con pena superiore a due anni, deriva da un procedimento giudiziario che ha confermato le responsabilità dell’individuo.

I carabinieri della stazione di Rosignano Marittimo hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di un sessantenne ritenuto condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Tali comportamenti violenti sarebbero perdurati per diversi mesi fino alla presentazione di una querela.

