Piano Nazionale Cinema per la Scuola | finanziati 232 progetti per 8,4 milioni di euro destinati alle secondarie con l’Azione CinemaScuola LAB

Il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Istruzione e del Merito hanno reso disponibile l'elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento per l'Azione A.1 CinemaScuola LAB dedicata alle secondarie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Cinema per la Scuola, 2,6 milioni di euro: ecco i progetti finanziati dal Mic

Leggi anche: Il patrimonio culturale sempre più inclusivo e partecipato: al via 72 progetti finanziati con 1,8 milioni di euro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Cinema e Immagini per la Scuola – Bando Scuole 2025: le istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, i progetti ammessi; Educare all’immagine: il ruolo del cinema a scuola e gli strumenti a disposizione dei docenti; CinemaScuola LAB, finanziati 232 progetti nelle scuole italiane.

Scuola e cinema, promossi in un bando nazionale i progetti di due istituti di Como - I progetti degli studenti di due scuole di Como, Leonardo Da Vinci Ripamonti e Paolo Carcano, sono tra i 232 in tutta Italia finanziati nell’ambito del piano Cips cinema scuola, Complessivamente, ... espansionetv.it