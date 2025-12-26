Piano Nazionale Cinema per la Scuola | finanziati 232 progetti per 8,4 milioni di euro destinati alle secondarie con l’Azione CinemaScuola LAB
Il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Istruzione e del Merito hanno reso disponibile l'elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento per l'Azione A.1 CinemaScuola LAB dedicata alle secondarie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Cinema per la Scuola, 2,6 milioni di euro: ecco i progetti finanziati dal Mic
Leggi anche: Il patrimonio culturale sempre più inclusivo e partecipato: al via 72 progetti finanziati con 1,8 milioni di euro
Cinema e Immagini per la Scuola – Bando Scuole 2025: le istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, i progetti ammessi; Educare all’immagine: il ruolo del cinema a scuola e gli strumenti a disposizione dei docenti; CinemaScuola LAB, finanziati 232 progetti nelle scuole italiane.
Scuola e cinema, promossi in un bando nazionale i progetti di due istituti di Como - I progetti degli studenti di due scuole di Como, Leonardo Da Vinci Ripamonti e Paolo Carcano, sono tra i 232 in tutta Italia finanziati nell’ambito del piano Cips cinema scuola, Complessivamente, ... espansionetv.it
Il cinema entra nelle scuole di Palermo, il Ministero della Cultura finanzia 7 istituti della città - Oltre 8 milioni di euro in totale per il piano educativo che vede la Sicilia sul podio (insieme a Campania, Lazio ed Emilia) con l'approvazione di 25 progetti, rappresentando l'11% del totale nazional ... palermotoday.it
Ventimiglia e Sanremo uniche scuole della provincia di Imperia finanziate dal piano “cinema e immagini” - Montale di Ventimiglia e il Liceo Cassini di Sanremo per progetti di educazione al linguaggio audiovisivo ... riviera24.it
Dal Piano nazionale 0-6 anni 6 milioni di euro per asili e per abbattimento rette alle famiglie Arrivano circa 6 milioni di euro dal Piano nazionale 0-6 anni quale contributo agli asili nido e dell’infanzia e alle famiglie. La dotazione finanziaria fa riferimento alle an - facebook.com facebook
#Salute mentale, il Piano nazionale 2025-2030 pronto per il via libera: più territorio, continuità di cura e integrazione con il sociale. Ecco le novità quotidianosanita.it/regioni-e-asl/… x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.