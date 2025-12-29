Formazione per persone con disabilità | a Parma arrivano quasi 1 milione e 700 mila euro
A Parma sono stati destinati quasi 1,7 milioni di euro per la formazione di persone con disabilità. Il progetto mira a sviluppare competenze pratiche in settori come la gestione di magazzino, il servizio alla cassa, le pulizie, l’allestimento e la preparazione di pasti e bevande. L’obiettivo è favorire l’inclusione lavorativa e offrire opportunità di crescita professionale a chi ha bisogno di supporto.
Imparare a gestire le merci nel magazzino di un negozio, lavorare alla cassa di un supermercato, diventare esperti nel servizio di pulizia di spazi e ambienti, perfezionare le competenze nell’allestimento, preparazione e distribuzione di pasti e bevande. Sono solo alcuni dei percorsi di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
