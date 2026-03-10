Filarmonica Laudamo | Viaggio per il Mediterraneo al Palacultura con il duo Brundo-Oteri

Il 12 marzo alle 19, nell’Auditorium Palazzo della Cultura Antonello da Messina, si svolge il concerto della Filarmonica Laudamo intitolato

Giovedi 12 marzo alle ore 19, nell'Auditorium Palazzo della Cultura Antonello da Messina, per la rassegna permanente di nuovi linguaggi musicali, XIII edizione, Accordiacorde, prosegue la stagione concertistica della Filarmonica Laudamo, con il concerto dal titolo "Viaggio per il Mediterraneo", che vedrà protagonista Gianfranco Brundo (sassofono soprano) e Nicola Oteri (chitarra decacorde). Musiche di Soraci, Mafali, Grande, Boutros, Battisti D'Amario, Di Marino. Nato nel 2017, il duo formato da Gianfranco Brundo e Nicola Oteri ha all'attivo più di 50 concerti in Italia e all'estero e presenta un repertorio originale, interamente scritto per questa formazione.

