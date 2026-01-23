Olimpiadi in ritardo anche sulla sicurezza | dai vestiti termici ai depositi delle armi fino ai cani poliziotto la logistica per i 3.200 agenti è ancora da decidere

A meno di due settimane dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, la preparazione logistica per la sicurezza dei 3.200 agenti coinvolti è ancora in fase di definizione. Dalle dotazioni di vestiti termici ai depositi delle armi, passando per il supporto dei cani poliziotto, molte questioni rimangono da risolvere, evidenziando un ritardo che riguarda anche gli aspetti organizzativi e di sicurezza dell'evento.

A meno di 13 giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, non sono solo le infrastrutture ad essere in ritardo. Anche il dispositivo di sicurezza appare molto più che pronto. Nonostante i Giochi siano stati assegnati all’Italia il 24 giugno 2019, cioè 7 anni fa, ancora oggi gli agenti deputati ad assicurare la sicurezza di atleti e delegazioni – circa 6mila uomini, tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, impegnati nei servizi di sorveglianza delle “Olympic Venues” sia a Milano sia a Cortina sia delle aree adiacenti – aspettano di sapere come verranno pagati gli straordinari, quanti giorni consecutivi dovranno lavorare, dove andranno a dormire, se e quando avranno dotazioni e strumenti adatti ad affrontare i servizi a temperature glaciali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

