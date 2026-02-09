Colico incendio in una sauna nel bosco | vigili del fuoco in azione

Domenica sera, un incendio ha colpito una sauna esterna immersa nel bosco a Colico, in provincia di Lecco. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma il rogo ha causato danni alla struttura e al bosco circostante. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Colico, (Lecco), 9 febbraio 2026 – Domenica sera, 8 febbraio, è divampato un incendio in una sauna esterna in mezzo al bosco a Colico, in provincia di Lecco. L'allarme. L'allarme per le fiamme è scattato intorno alle 23 di domenica: da Morbegno sono partiti subito due mezzi dei vigili del fuoco mentre dal distaccamento di Bellano è stata inviata una squadra co n autopompaserbatoio. Fiamme domate. Le operazioni sono state piuttosto complicate perché la sauna si trova in mezzo a un bosco, in una zona impervia e poco accessibile ai mezzi pesanti. L'intervento di soccorso è durato circa due ore e mezza.

