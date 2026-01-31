Belluno bimbo lasciato a piedi dal bus parla l’autista | Sono mortificato ma non ci avevano detto nulla sui minori

Un bambino è stato lasciato a piedi dal bus a Belluno, e ora si scopre che l’autista non era stato informato della presenza di minori a bordo. L’autista si dice mortificato, spiegando di non aver saputo nulla sulle condizioni del bambino. Dopo la reazione di sdegno tra i cittadini e sui social, l’amministrazione comunale ha deciso di tornare sui propri passi e di ripristinare il biglietto normale da 2,50 euro. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla gestione dei trasporti pubblici e sulla comunicazione tra autorità e personale.

Dopo lo sdegno nazionale, l’amministrazione torna sui suoi passi e ripristina il normale biglietto da 2,50 euro. Intanto l’autista chiede scusa: ‘Sono mortificato, ho commesso un grave errore’ “Fai come a Santa Chiara: dopo che fu derubata ci misero le porte di ferro”. Così recita, parafrasandolo, un detto napoletano, usato per indicare che si corre ai riparti quando ormai è troppo tardi e il danno è stato fatto. Ed è proprio quello che è successo in provincia di Belluno, in Veneto, teatro negli scorsi giorni di un evento che ha scatenato una dura polemica: un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi dall’autista del bus poiché sprovvisto del ticket a prezzo maggiorato deciso in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Belluno, bimbo lasciato a piedi dal bus, parla l’autista: “Sono mortificato, ma non ci avevano detto nulla sui minori” Approfondimenti su Belluno Bus Bambino lasciato a piedi dal bus a Belluno, l’autista Salvatore: “Sono mortificato, chiedo scusa” Questa mattina a Belluno un bambino è stato lasciato a piedi dal bus. Belluno, l'autista del bus: "Mi fa male il cuore, chiedo scusa per il bimbo lasciato a piedi" L’autista del bus di Belluno si scusa e spiega cosa è successo lunedì mattina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Belluno Bus Argomenti discussi: Belluno, bimbo cacciato dal bus fa 6 chilometri a piedi nel gelo: Non aveva il biglietto giusto; Belluno, bimbo non ha i soldi per il biglietto del bus: fatto scendere e lasciato a terra; Belluno, la denuncia: Bimbo lasciato a piedi dal bus perché non aveva il biglietto da 10 euro | Sospeso il conducente; Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno. La Provincia correrà ai ripari con rimborsi. Bimbo lasciato a piedi, ripristinato biglietto ordinario Calalzo-CortinaAndiamo incontro alle esigenze dei pendolari residenti in provincia di Belluno che utilizzano il mezzo pubblico per spostarsi all'interno della Valboite o del Cadore, sulla linea Calalzo-Cortina, ha ... tg24.sky.it Utilizzo dati e privacyBelluno, la denuncia: Bimbo lasciato a piedi dal bus sotto la neve perché non aveva il biglietto da 10 euro. tgcom24.mediaset.it In provincia di Belluno, bimbo di 11 anni fatto scendere dall’autobus che lo riaccompagnava a casa da scuola perché senza biglietto, anzi no, il biglietto lo aveva, ma non la tariffa maggiorata applicata anche ai residenti in occasione delle Olimpiadi invernali e facebook Belluno, il bimbo fatto scendere dal bus: "Daremo battaglia", dice la famiglia. Il ragazzo, privo del biglietto maggiorato introdotto con le Olimpiadi, è arrivato a casa in ipotermia, dopo aver camminato per 6 chilometri sotto la neve. x.com

