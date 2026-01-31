Belluno bimbo lasciato a piedi dal bus parla l’autista | Sono mortificato ma non ci avevano detto nulla sui minori

Un bambino è stato lasciato a piedi dal bus a Belluno, e ora si scopre che l’autista non era stato informato della presenza di minori a bordo. L’autista si dice mortificato, spiegando di non aver saputo nulla sulle condizioni del bambino. Dopo la reazione di sdegno tra i cittadini e sui social, l’amministrazione comunale ha deciso di tornare sui propri passi e di ripristinare il biglietto normale da 2,50 euro. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla gestione dei trasporti pubblici e sulla comunicazione tra autorità e personale.

Dopo lo sdegno nazionale, l’amministrazione torna sui suoi passi e ripristina il normale biglietto da 2,50 euro. Intanto l’autista chiede scusa: ‘Sono mortificato, ho commesso un grave errore’ “Fai come a Santa Chiara: dopo che fu derubata ci misero le porte di ferro”. Così recita, parafrasandolo, un detto napoletano, usato per indicare che si corre ai riparti quando ormai è troppo tardi e il danno è stato fatto. Ed è proprio quello che è successo in provincia di Belluno, in Veneto, teatro negli scorsi giorni di un evento che ha scatenato una dura polemica: un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi dall’autista del bus poiché sprovvisto del ticket a prezzo maggiorato deciso in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

