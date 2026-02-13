Sighel smonta la polemica su Arianna Fontana | a cosa si riferiva quando ha detto Chi la conosce?

Pietro Sighel chiarisce la sua frase su Arianna Fontana dopo aver suscitato polemiche. Il motivo è il commento “Chi la conosce?”, che molti hanno interpretato come una critica. Sighel ha scritto su Instagram che non aveva intenzione di essere offensivo e ha spiegato meglio il suo punto di vista. Aggiunge che con Arianna c’è un rapporto di rispetto e amicizia, e che la sua frase è stata fraintesa.

