Sighel smonta la polemica su Arianna Fontana | a cosa si riferiva quando ha detto Chi la conosce?

Pietro Sighel chiarisce la sua frase su Arianna Fontana dopo aver suscitato polemiche. Il motivo è il commento “Chi la conosce?”, che molti hanno interpretato come una critica. Sighel ha scritto su Instagram che non aveva intenzione di essere offensivo e ha spiegato meglio il suo punto di vista. Aggiunge che con Arianna c’è un rapporto di rispetto e amicizia, e che la sua frase è stata fraintesa.

Con un messaggio pubblicato su Ingragram Pietro Sighel spiega com'è davvero il rapporto con Arianna Fontana: "Non ho mai voluto mancare di rispetto. Il mio era un ragionamento più ampio".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Perché Sighel ha detto “chi la conosce?” parlando di Arianna Fontana, dopo aver vinto un oro insieme

Pietro Sighel ha fatto parlare di sé dopo aver vinto l’oro a Milano Cortina insieme ad Arianna Fontana.

Pietro Sighel svela: “Arianna Fontana? Chi la conosce…Siamo una squadra solo in quei 2 minuti in pista”

Pietro Sighel ha messo in chiaro che, a suo avviso, Arianna Fontana non ha più lo stesso peso nel team.

