Sighel smonta la polemica su Arianna Fontana | a cosa si riferiva quando ha detto Chi la conosce?
Pietro Sighel chiarisce la sua frase su Arianna Fontana dopo aver suscitato polemiche. Il motivo è il commento “Chi la conosce?”, che molti hanno interpretato come una critica. Sighel ha scritto su Instagram che non aveva intenzione di essere offensivo e ha spiegato meglio il suo punto di vista. Aggiunge che con Arianna c’è un rapporto di rispetto e amicizia, e che la sua frase è stata fraintesa.
Con un messaggio pubblicato su Ingragram Pietro Sighel spiega com'è davvero il rapporto con Arianna Fontana: "Non ho mai voluto mancare di rispetto. Il mio era un ragionamento più ampio".🔗 Leggi su Fanpage.it
Perché Sighel ha detto “chi la conosce?” parlando di Arianna Fontana, dopo aver vinto un oro insieme
Pietro Sighel ha fatto parlare di sé dopo aver vinto l’oro a Milano Cortina insieme ad Arianna Fontana.
Pietro Sighel svela: “Arianna Fontana? Chi la conosce…Siamo una squadra solo in quei 2 minuti in pista”
Pietro Sighel ha messo in chiaro che, a suo avviso, Arianna Fontana non ha più lo stesso peso nel team.
Pietro Sighel prova a spegnere le polemiche: Non volevo mancare di rispetto a Fontana. Siamo professionistiPietro Sighel ha acceso una polemica in seno alla Nazionale Italiana di short track dopo alcune dichiarazioni rilasciate in un'intervista concessa a ... oasport.it
Arianna Fontana risponde per le rime a Pietro Sighel, la polemica resta accesaLa nuova co-titolare del record di medaglie azzurre alle Olimpiadi ha replicato duramente alle parole del collega. sportal.it
"Sighel Non merita una risposta sinceramente". Sulle prime, Arianna Fontana, oro e argento nello short track a Milano Cortina, aveva affidato al silenzio la sua replica a Pietro Sighel, compagno di squadra che in un'intervista a Repubblica aveva usato toni du - facebook.com facebook
#MilanoCortina2026 Arianna #Fontana entra nella storia. L'argento nella finale dei 500 mt di #shorttrack è la 13esima medaglia olimpica; come lei solo lo schermidore Edoardo Mangiarotti. Nel video l'azzurra scherza con il preparatore Alekos Zugnoni dopo x.com
