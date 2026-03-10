Festival internazionale di scacchi a Lignano

Dal 24 al 26 aprile 2026 Lignano Sabbiadoro ospiterà l’11° Festival Internazionale di Scacchi. L’evento, ormai consolidato, attirerà numerosi giocatori provenienti da diverse regioni italiane e da altri paesi. La manifestazione si svolgerà nella località balneare, offrendo un’opportunità di incontro e competizione per appassionati e professionisti degli scacchi.

Dal 24 al 26 aprile 2026 Lignano Sabbiadoro diventa il cuore pulsante degli scacchi con l'11° Festival Internazionale di Scacchi, un appuntamento ormai consolidato che richiama giocatori da tutta Italia e dall'estero. La manifestazione si svolgerà presso l'Hotel Centrale, sede ufficiale di gioco, e offrirà tre giornate intense di strategia, concentrazione e competizione ad alto livello. Il Festival prevede due tornei:• Torneo A – MASTER, riservato ai giocatori con ELO superiore a 1800• Torneo B – EXPERT, per giocatori con ELO inferiore a 1799 Entrambi i tornei si disputeranno su 5 turni con cadenza di 90 minuti più 30 secondi di incremento a mossa, con sistema svizzero e omologazione federale.

Si è svolto ad Arezzo il I° Festival Internazionale con torneo di scacchi dedicato a Giorgio Vasari.

Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana.

