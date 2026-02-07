Arezzo capitale degli scacchi | nasce il 1° Festival Internazionale Città di Arezzo – Giorgio Vasari

Arezzo si prepara a diventare la capitale degli scacchi con il primo Festival Internazionale “Città di Arezzo – Giorgio Vasari”. Dal 27 febbraio al 1° marzo 2026, la città ospiterà un grande evento che riunirà appassionati e professionisti del gioco. Gli organizzatori promettono tre giorni di partite, incontri e dimostrazioni per far conoscere gli scacchi a un pubblico sempre più vasto. La manifestazione punta a mettere in mostra le abilità dei giocatori e a promuovere questo gioco antico ma sempre attuale.

Dal 27 febbraio al 1° marzo 2026, Arezzo diventerà il palcoscenico di un grande evento dedicato al gioco nobile per eccellenza: gli scacchi. Debutta infatti il 1° Festival Internazionale "Città di Arezzo – Giorgio Vasari", tre giorni di competizioni di alto livello in cui concentrazione, visione e pensiero strategico si incontrano nel cuore di una delle più affascinanti città d'arte italiane. Il torneo si svolgerà presso il prestigioso Hotel Minerva, elegante struttura che offrirà anche la possibilità di pernottare per tutta la durata della manifestazione, garantendo comfort e funzionalità a giocatori e accompagnatori.

