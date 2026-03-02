I° Festival Internazionale con Torneo di Scacchi dedicato a Giorgio Vasari

Ad Arezzo si è svolto il primo Festival Internazionale con un torneo di scacchi dedicato a Giorgio Vasari, durato dal 27 febbraio al 1 marzo. L’evento ha coinvolto numerosi appassionati e giocatori italiani e stranieri, che hanno partecipato alle intense giornate di gioco. La manifestazione ha riunito diverse generazioni di appassionati in un appuntamento dedicato alla figura del pittore e architetto rinascimentale.

🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Arezzo capitale degli scacchi: nasce il 1° Festival Internazionale "Città di Arezzo – Giorgio Vasari"