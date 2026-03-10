In un nuovo film, una zebra multicolore si trasforma e si anima, attraversando le immagini di Africa, Asia e America Latina. La pellicola mostra scene di paesaggi e culture diverse, con personaggi e ambientazioni che si susseguono lungo la narrazione. La storia si concentra sulla resistenza e la vitalità di un animale simbolico, protagonista di un viaggio attraverso continenti e tradizioni.

Una zebra multicolore, che si trasforma e si anima, "attraversa il tempo, resiste e resta vitale, come le storie e gli sguardi che il festival porta sullo schermo": Annamaria Gallone e Alessandra Speciale, direttrici artistiche del Festival del Cinema Africano d’Asia e America Latina - Fescaaal, partono dal simbolo per presentare la 35ª edizione della kermesse che tornerà dal 20 marzo a Milano (e in streaming in tutta Italia su MYmovies.it), con Coe Ets e Fondazione Terre des Hommes Italia. Dieci giorni di proiezioni tra il Cinema Godard di Fondazione Prada, l’Arlecchino, Cineteca Milano Mic e l’Auditorium San Fedele, 47 film (21 realizzati da donne) di cui 23 prime italiane, una prima internazionale e una prima europea, più incontri con gli autori ed eventi speciali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Africa, Asia e America Latina sul grande schermo

Articoli correlati

Dagli Stati Uniti al mondo: la strategia militare di Trump tra Medio Oriente, Africa e America LatinaDal Corno d’Africa al Golfo Persico, fino ai Caraibi e al Venezuela, la Casa Bianca ha privilegiato l’opzione militare fin dai primi mesi del...

In Spagna e America Latina c’è grande scandalo per queste personeDa settimane si parla molto dei "Therians", una piccola sottocultura presa pretestuosamente di mira per criticare le derive delle politiche...

Approfondimenti e contenuti su America Latina

Temi più discussi: Cinema africano, d’Asia e America latina, la Zebra si trasforma; FESCAAAL, il cinema di Africa, Asia e America Latina tornerà anche questa’anno su MYmovies ONE; ‘Zebra Lives On’ è lo slogan del Fescaaal 2026; Il FESCAAAL di Milano sta tornando, per la 35esima edizione.

Festival Cinema Africano, Asia e America Latina: al via la 35ª edizioneMilano si prepara ad accogliere la trentacinquesima edizione del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, un appuntamento culturale in programma dal 20 al 29 marzo. L’evento, organizzato ... it.blastingnews.com

Festival Cinema Africano, d’Asia e America Latina, dal 20 al 29 marzo a Milano e onlineLa 35ª edizione del Festival si terrà dal 20 al 29 marzo 2026 in sala a Milano e in streaming in tutta Italia su MYmovies.it ... corrierenazionale.it

Pechino segue con attenzione (e interesse) le mosse degli Usa in America Latina e Caraibi, e sostiene, almeno idealmente, le cause dei propri partner locali. Washington ha chiuso i rubinetti del petrolio venezuelano che rifornivano l’Havana, minacciando tari - facebook.com facebook

A lungo inviato negli Usa, in Medio Oriente, Russia e America Latina, Gianni Riotta sceglie ora la narrativa epica, in un romanzo dove il lettore ritroverà politica, conflitti e amori del nostro tempo, in una trasfigurazione letteraria divertita e commossa. Ora in preo x.com