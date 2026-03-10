Festival dei Tiepolo | ecco il ricco programma del weekend

Il secondo fine settimana del Festival dei Tiepolo e del Settecento in Europa è in corso, con un programma che include numerosi eventi in diversi luoghi della città. La rassegna, giunta alla sesta edizione, propone esposizioni, conferenze e spettacoli con un'ampia varietà di iniziative dedicate all’arte e alla cultura del XVIII secolo. Gli eventi inaugurali hanno registrato il tutto esaurito, segnando un avvio di grande successo.

Prosegue il secondo fine settimana del "Festival dei Tiepolo e del Settecento in Europa", la rassegna di arte e cultura che ha registrato negli eventi inaugurali il tutto esaurito, dando il via a una sesta edizione distinta da un ampio ventaglio di proposte e un ricco calendario in luoghi esclusivi. La grande manifestazione organizzata da Itineraria con la direzione artistica della presidente Maria Paola Frattolin, porta anche quest'anno in Friuli Venezia Giulia ospiti illustri aprendo le porte a patrimoni d'arte d'indiscusso valore. Sabato 14 marzo, alle ore 10.30 presso l'Isis "Raimondo D'Aronco" di Gemona del Friuli, verrà inaugurata la mostra dal titolo "Intorno all'abbigliamento: Leggerezza e Rigore.