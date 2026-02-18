Mattarella presiede il plenum del Csm per la prima volta in 11 anni

Sergio Mattarella ha guidato ieri il plenum del Consiglio superiore della magistratura, dopo una pausa di 11 anni. La decisione di assumere il ruolo di presidente ha risposto alla necessità di rafforzare il dialogo tra politica e giustizia. Durante la riunione, il capo dello Stato ha ascoltato le relazioni dei magistrati e ha ascoltato le principali questioni che riguardano il sistema giudiziario.

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha presieduto il plenum del Consiglio superiore della magistratura per la prima volta in 11 anni. Una decisione che arriva dopo giorni di polemiche sul Csm, inclusa quella innescata dal ministro della giustizia Carlo Nordio che ha parlato delle correnti al suo interno come di un «sistema para-mafioso». «Sono consapevole che non è consueta la presenza del presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio», ha detto il capo dello Stato aprendo la seduta. «Mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm e il rispetto che occorre nutrire e manifestare particolarmente da parte di altre istituzioni nei confronti di questa istituzione», ha aggiunto.