prima festa del perdono per caiazzo

La prima festa del perdono si sta avvicinando a Caiazzo, un evento religioso che si celebra ogni secondo venerdì di marzo. La cerimonia coinvolge da secoli la comunità locale di Bagno di Romagna e delle zone vicine, rappresentando un momento importante di tradizione e fede per i partecipanti. La ricorrenza viene vissuta con grande partecipazione e si ripete annualmente da generazioni.

Ci stiamo avvicinando alla Festa del Perdono, un appuntamento religioso che ricorre il secondo venerdì di marzo, molto sentito e vissuto, ormai da vari secoli, dall’intera comunità di Bagno di Romagna e dintorni. Il programma della festa prevede, giovedì alle 16, la deposizione del crocifisso al centro della navata della millenaria basilica di Santa Maria Assunta. Poi venerdì mattina 13 marzo, alle 11.15, l’arcivescovo di Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo presiederà la concelebrazione religiosa nella basilica, con la partecipazione anche degli studenti locali e della corale della parrocchia di Bagno. Sarà per la comunità locale un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

