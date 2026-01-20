Con l’arrivo del Carnevale, le strade di Giugliano si riempiono di profumi e colori tipici della tradizione. Nel laboratorio Sweet Chocolate di via San Vito, pastry chef Maria De Vito trasforma questa festa in un’opera d’arte, attraverso creazioni dolci e raffinate. Un luogo dove la passione per la pasticceria si traduce in un’esperienza sensoriale autentica, rispettando le radici della tradizione e l’artigianalità del periodo.

Qui, la Pastry Chef Maria De Vito sta trasformando la tradizione in capolavoro, confermandosi punto di riferimento per chi cerca l’autenticità dei sapori di una volta unita a una maestria tecnica d’eccellenza. Entrare da Sweet Chocolate in questi giorni significa essere travolti da una varietà di prelibatezze che omaggiano la tavola campana. La proposta della Pastry Chef De Vito per questo Carnevale è un inno alla golosità. Le chiacchiere: le protagoniste indiscusse. Maria De Vito le propone nella versione classica fritta, dorate e leggerissime, in quella al forno per chi cerca la fragranza senza rinunciare alla linea, e nelle irresistibili varianti farcite, dove creme vellutate incontrano la sfoglia friabile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Il Carnevale si fa arte: il trionfo della tradizione da "Sweet Chocolate" della pastry chef Maria De Vito

