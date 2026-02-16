Viabilità arrivano le zone 30 | entro il 2026 ce ne sarà una in ogni quartiere

Genova ha deciso di istituire zone 30 in tutti i quartieri, un passo che mira a migliorare la sicurezza stradale. La città prevede di delimitare aree a traffico limitato entro il 2026, coinvolgendo quartieri come il centro storico e la Foce. Questa scelta nasce dalla convinzione di ridurre gli incidenti e di rendere più sicure le strade frequentate da pedoni e ciclisti.

Genova si prepara a rallentare: zone 30 in ogni quartiere entro il 2026. Genova punta a una svolta nella sicurezza stradale: entro la fine del 2026, ogni quartiere della città avrà una zona a velocità limitata a 30 chilometri orari. L'iniziativa, presentata dall'amministrazione comunale, mira a ridurre gli incidenti, proteggere i pedoni e migliorare la qualità dell'aria, rispondendo a un'urgenza evidenziata dai dati recenti sugli infortuni. Il piano prevede anche investimenti per rinnovare gli attraversamenti pedonali e migliorare la sicurezza nelle aree scolastiche. Un bilancio allarmante: pedoni sempre più a rischio.