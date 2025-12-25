Uditore spesa per le famiglie bisognose del quartiere e festa alle giostre per i bambini dell' istituto Cielo d' Alcamo
Spesa solidale per le famiglie bisognose del quartiere Uditore e giornata di festa per i bambini dell'istituto Cielo d’Alcamo alle giostre di piazzale Giotto. L'iniziativa, nel giorno di Natale, è stata organizzata dai carabinieri del comando stazione Uditore, in collaborazione con Bossolandia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
