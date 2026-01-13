Linea Sacile-Gemona il Pd rilancia | Va creata una metropolitana leggera di superficie
Il Partito Democratico propone la creazione di una metropolitana leggera di superficie lungo la linea Sacile-Gemona. L’obiettivo è offrire collegamenti più frequenti e moderni, favorendo lo sviluppo economico e migliorando la mobilità dei pendolari nella Pedemontana. Questa iniziativa mira a potenziare il trasporto pubblico locale, contribuendo a una rete più efficiente e sostenibile.
“Una metropolitana leggera di superficie, capace di garantire collegamenti frequenti e moderni, diventando un vero volano per l’economia e il pendolarismo della Pedemontana”. È questa la proposta del segretario provinciale del Pd Fausto Tomasello dopo le parole pronunciate dall’assessore. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
