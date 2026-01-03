Sbandieratori e Musici La Befana super ospite alla Casermetta S Frediano

Il 5 gennaio, presso la Casermetta San Frediano, la Befana sarà ospite degli Sbandieratori e Musici “Città di Lucca”. Un’occasione per bambini e famiglie di incontrare questa tradizionale figura, in un contesto che unisce storia e cultura. L’evento offre un momento di convivialità e scoperta, nel rispetto delle tradizioni locali. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano condividere questa esperienza nel cuore della città.

Il pomeriggio del 5 gennaio La Befana arriva alla Casermetta San Frediano dove sarà ospite degli Sbandieratori e Musici "Città di Lucca" pronta ad accogliere i bambini desiderosi di incontrarla. La "vecchina" giungerà alla Casermetta alle ore 14,30 e si fermerà fino alle 17,30 per incontrare i bambini ai quali donerà qualche dolcetto e che, se vorranno, potranno farsi una fotografia in ricordo del fantastico incontro. L'iniziativa, organizzata dal gruppo storico lucchese, è l'evento conclusivo del calendario "Natale in Casermetta" che nei week end precedenti al Natale ha visto protagonisti tanti bambini che hanno partecipato alle attività proposte realizzando la propria letterina ed i disegni in uno spazio dedicato consegnandole a Babbo Natale che in cambio ha donato loro una moneta celebrativa dell'evento.

