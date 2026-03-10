Fermate quei giudici fanno male ai bimbi

Diversi esperti in ambito psicologico e psichiatrico hanno espresso forti critiche alle recenti decisioni del tribunale dei minori dell’Aquila riguardo alla separazione dei Trevallion. Vittorino Andreoli, Massimo Ammaniti e Claudio Risé hanno commentato pubblicamente le decisioni giudiziarie, sottolineando i rischi potenziali di tali scelte per la salute mentale dei bambini coinvolti. Le loro dichiarazioni sono state riportate dai media, alimentando il dibattito sull’operato del tribunale.

Da Vittorino Andreoli a Massimo Ammaniti fino a Claudio Risé, tutti criticano con parole di fuoco le decisioni del tribunale dei minori dell'Aquila: «Errore gravissimo separare i Trevallion, c'è il rischio della schizofrenia». Ma le toghe ascoltano le assistenti sociali invece degli esperti. Non sono uno psicologo e neanche uno psichiatra, ma ho letto con crescente incredulità gli interventi di tre autorità in materia. Massimo Ammaniti, Vittorino Andreoli, Claudio Risé sono considerati nei loro rispettivi campi grandi esperti nello scandagliare l'animo umano. Il primo è stato per lunghi anni docente di psicopatologia dello sviluppo, con attenzione per l'età evolutiva.