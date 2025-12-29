Maltrattamenti ai bimbi del nido | 2 educatrici fermate per 12 mesi

Due educatrici di un asilo nido privato di Forlì sono state temporaneamente sospese, con un'ordinanza di 12 mesi, in seguito a accuse di maltrattamenti ai danni di bambini. L'indagine, avviata dalle autorità locali, si concentra su presunti comportamenti inappropriati nei confronti dei minori. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra genitori e comunità, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.

Forlì, 29 dicembre 2025 – Due educatrici di un asilo nido privato di Forlì sono accusate di maltrattamento in danno di minori. Per questo motivo sono state sottoposte alla misura cautelare interdittiva, con il divieto di esercitare la professione, per 12 mesi. L'ordinanza è stata eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri: il provvedimento è stato emesso dal Gip, su richiesta della Procura forlivese. Le indagini condotte dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Forlì, avviate a ottobre hanno fatto emergere, spiegano i carabinieri in una breve nota, comportamenti ritenuti inadeguati rispetto all'età dei bambini, caratterizzati da modalità educative potenzialmente lesive sotto il profilo fisico e psicologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti ai bimbi del nido: 2 educatrici fermate per 12 mesi Leggi anche: Schiaffi ai bimbi dell’asilo nido, sospese tre educatrici Leggi anche: Botte ai bimbi dell'asilo nido, sospese tre educatrici a Potenza: dai video le prove delle violenze fisiche e verbali La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Maltrattamenti ai bimbi, interdittiva per due educatrici di un asilo nido; Bambini picchiati in un asilo nido a Vicenza, la scoperta grazie alle telecamere e alle segnalazioni dei genitori: arrestata la titolare. Maltrattamenti ai bimbi, interdittiva per due educatrici di un asilo nido - Due educatrici di un asilo nido privato di Forlì accusate di maltrattamento in danno di minori, sono state sottoposte alla misura cautelare interdittiva, il divieto di esercitare la professione, per 1 ... ansa.it

Violenze sui bimbi al nido, il giudice respinge il patteggiamento chiesto dalla maestra: “Troppo pochi tre anni” - Milano, 18 giugno 2025 – Ha provato a patteggiare in abbreviato una pena di 3 anni, ma il giudice l'ha ritenuta troppo bassa in relazione ai fatti contestati e ha disposto il rinvio a giudizio per la ... ilgiorno.it

Bambini dell’asilo nido legati ai passeggini: due maestre sotto accusa a Todi, ci sono audio e video - Due maestre indagate per maltrattamenti nei confronti dei bambini dell’asilo nido nel quale lavoravano a Todi: avrebbero strattonato i bimbi e li avrebbero lasciati legati nei passeggini anche se ... fanpage.it

"Vorrei vedere i miei figli di nuovo correre!" Giovanna è disperata: le sono stati strappati i suoi figli, nonostante non ci fossero accuse di maltrattamenti, e oggi uno dei bimbi è ammalato di tumore. Il servizio di @CnMarianna a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinit - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.