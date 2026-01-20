Fenice ostaggio dei sindacati L' attacco di Beatrice Venezi

Beatrice Venezi critica la gestione del Teatro La Fenice, evidenziando come i sindacati esercitino un forte controllo sulla fondazione, sollevando dubbi sulla trasparenza e l’efficienza dell’istituzione. La questione solleva interrogativi sulla presenza di un apparato sindacale nella gestione di un ente finanziato con fondi pubblici, in un contesto che Venezi definisce “totalmente anarchico”. Una riflessione sulla governance e sulla trasparenza delle istituzioni culturali italiane.

"Avrei potuto intervenire commentando l'immagine che il Teatro La Fenice ha dato di sé a livello internazionale con questa vicenda, perché nella narrazione manca ciò che se ne dice all'estero: ci si chiede come sia possibile che un teatro o una fondazione finanziata con fondi pubblici dello Stato sia di fatto gestita dai sindacati, in un contesto che appare totalmente anarchico. In alternativa, avrei potuto limitarmi a commentare le spillette della protesta: personalmente le avrei fatte un po' più stilizzate, magari anche con uno Swarovski". Lo ha detto a Pisa, nel corso di una conferenza stampa, la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi rompendo per la prima volta il silenzio sulla mobilitazione dell'Orchestra e del Coro del Teatro La Fenice di Venezia, che dal 22 settembre scorso protestano contro la sua nomina a direttrice musicale stabile a partire dal prossimo mese di ottobre perché non avrebbe un curriculum all'altezza del prestigio dell'istituzione veneziana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

