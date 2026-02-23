Fenice Beatrice Venezi non dirigerà la prima né il Capodanno | cosa significa

Beatrice Venezi non guiderà il concerto di Capodanno e l'apertura della stagione al Teatro La Fenice, a causa delle tensioni con il personale e i frequentatori del teatro. La decisione arriva dopo mesi di contestazioni sulla sua nomina, che ancora divide pubblico e lavoratori. La sua assenza nel programma ufficiale ha suscitato molte domande tra gli appassionati di musica classica. La situazione resta incerta e fa discutere gli addetti ai lavori.

La direttrice musicale che dovrebbe assumere l'incarico a ottobre 2026 tagliata fuori dagli eventi più importanti. Una scelta che fa discutere, ma che ha dei precedenti. Il sovrintendente: «Impegni pregressi» Nel primo caso la cosa è ufficiale, è stato annunciato come direttore del Capodanno Gianandrea Noseda, attualmente alla National Symphony Orchestra di Washington. Nel secondo caso si tratta di voci non confermate, ma tutti all'interno del teatro danno la cosa per scontata, manca solo l'ufficialità. «Nessun caso, solo impegni già presi». Il precedente di Matheuz e lo stallo che continua Non è però in sè, lo chiariamo, un segnale di passo indietro da parte di Venezi o della dirigenza della Fenice, seppur qualcuno potrebbe leggerlo come tale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Chi è BEATRICE VENEZI e perché la sua nomina alla FENICE è così divisiva

Argomenti discussi: Beatrice Venezi non dirigerà il Concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia; Beatrice Venezi: In Italia c'è ancora molto machismo. E rivela: Sto pensando di avere figli; Beatrice Venezi: Alla Fenice hanno paura del nuovo: gli abbonati hanno più di 80 anni, serve attrarre altro pubblico. Contro di me sessismo; Fenice, Venezi c'è ma non si vede. Niente prima né Capodanno.

Venezi, gli abbonati della Fenice contro la direttrice musicale del Teatro: «Vuole gli 80enni solo negli ospizi?»«Sono abbonato e non ho 80 anni. Ma questa, gli ottantenni, li vuole solo negli ospizi? Mandatela via». Non ha certo usato eufemismi Enrico Carraro, già presidente ... ilgazzettino.it

Sessismo, politica e paura del nuovo. Beatrice Venezi legge così l'ondata di proteste contro la sua nomina. E dice: "Servono nuovi pubblici, sennò i teatri diventano musei". - facebook.com facebook