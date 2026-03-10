Fenice Beatrice Venezi in carica da ottobre per 4 anni | il Consiglio d?Indirizzo della Fondazione approva la nomina

Il Consiglio d’Indirizzo della Fondazione ha approvato la nomina di Beatrice Venezi come nuova direttrice dell’Orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia. La nomina entrerà in vigore a partire da ottobre e avrà una durata di quattro anni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rende ufficiale il suo incarico nel prestigioso teatro veneziano.

VENEZIA - Fenice, Beatrice Venezi sarà in carica da ottobre: via libera alla nomina del maestro alla guida dell'Orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Il Consiglio d'Indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica, che si è riunito oggi con il presidente, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha espresso «approvazione per la nomina del maestro Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro e per l'accurata relazione del sovrintendente Nicola Colabianchi». L'impegno di Beatrice Venezi, con un contratto di quattro anni, «avrà inizio dal prossimo mese di ottobre», come precisa il comunicato del CdI.