rufina si prepara a marciare per eleonora guidi

Rufina si prepara a scendere in strada per ricordare Eleonora Guidi, uccisa quasi un anno fa dal suo compagno. La comunità si riunirà per onorare la giovane donna, lasciando da parte il dolore e mostrando solidarietà. La marcia, prevista per il weekend, vuole essere anche un messaggio contro la violenza sulle donne. Le autorità invitano tutti a partecipare per sostenere chi combatte ogni giorno questa battaglia.

E’ passato quasi un anno da quando Eleonora Guidi fu uccisa, a soli 34 anni, dal compagno Lorenzo Innocenti, nella loro abitazione nel cuore di Rufina. 24 coltellate che fermarono la giovane vita, gettando nello sconforto famiglie e un’intera comunità. Tutto accadde l’8 febbraio dello scorso anno. Da quel momento, a Rufina, è stato solo dolore, sgomento e voglia di giustizia. Quella che la famiglia di Eleonora continua a chiedere a gran voce, insieme ad un intero paese, soprattutto da quando Lorenzo Innocenti - considerato incapace di affrontare un processo - è ricoverato nel reparto di psichiatria di Ponte a Niccheri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

