Federica Torzullo uccisa dal marito | l’autopsia rivela 23 coltellate e lesioni devastanti

Federica Torzullo è stata vittima di un tragico episodio di violenza domestica. L’autopsia rivela che sono stati riscontrati 23 colpi, con 19 tra collo e volto, inferti dal marito Claudio Carlomagno. I risultati preliminari evidenziano la gravità delle lesioni e contribuiscono a chiarire le circostanze di questa vicenda. La notizia sottolinea l’importanza di affrontare e prevenire la violenza di genere.

I colpi inferti a Federica Torzullo sarebbero complessivamente 23, di cui 19 tra collo e volto. E’ quanto emerge dai primi risultati dall’autopsia svolta sul corpo della donna uccisa dal marito Claudio Carlomagno. Il colpo mortale sarebbe stato al lato destro del collo. La donna avrebbe provato a difendersi durante la violenta aggressione, a confermarlo almeno quattro coltellate. Il cadavere presenterebbe, inoltre, parti maciullate e la gamba sinistra amputata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

