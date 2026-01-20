Federica Torzullo è stata vittima di un tragico episodio di violenza domestica. L’autopsia rivela che sono stati riscontrati 23 colpi, con 19 tra collo e volto, inferti dal marito Claudio Carlomagno. I risultati preliminari evidenziano la gravità delle lesioni e contribuiscono a chiarire le circostanze di questa vicenda. La notizia sottolinea l’importanza di affrontare e prevenire la violenza di genere.

I colpi inferti a Federica Torzullo sarebbero complessivamente 23, di cui 19 tra collo e volto. E’ quanto emerge dai primi risultati dall’autopsia svolta sul corpo della donna uccisa dal marito Claudio Carlomagno. Il colpo mortale sarebbe stato al lato destro del collo. La donna avrebbe provato a difendersi durante la violenta aggressione, a confermarlo almeno quattro coltellate. Il cadavere presenterebbe, inoltre, parti maciullate e la gamba sinistra amputata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Federica Torzullo uccisa dal marito: l’autopsia rivela 23 coltellate e lesioni devastanti

Femminicidio Torzullo, l'autopsia rivela: «Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistra»L'autopsia di Federica Torzullo, svolta presso l'istituto di medicina legale della Sapienza, ha accertato che è stata uccisa con 23 coltellate, con ustioni sul volto e amputazione della gamba sinistra.

Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate: il risultato dell’autopsiaL'autopsia su Federica Torzullo ha evidenziato che la giovane è stata vittima di un'aggressione con 23 coltellate, principalmente al volto e al collo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Trovata Federica Torzullo, fermato il marito: L’ha uccisa e sepolta nell’azienda; Federica Torzullo uccisa e sotterrata nell'azienda del marito, l'autopsia per capire se poteva essere salvata. Luigi Mangiapelo: Uccisa come mia figlia, rivivo quell'incubo; Federica Torzullo, le bugie di Carlomagno e l'arma del delitto che non si trova. La ricostruzione dei 9 giorni; Il calvario di Federica Torzullo morta in un lago di sangue: Gravi indizi sul marito.

Anguillara, Federica Torzullo uccisa da 23 coltellate. Cos'ha fatto il marito dopo l'omicidio - Federica Torzullo, è stata uccisa da 23 coltellate di cui 4 da difesa sulle mani e altre 19 tra collo e volto. Sono i risultati, ... iltempo.it

Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, ustioni sul volto e gamba amputata. Usata anche la benna-scavatrice - L’autopsia sul corpo di Federica Torzullo, la 41enne vittima di femminicidio a Anguillara Sabazia, ha rivelato la brutalità del delitto come era stato già spiegato dal procuratore capo di Civitavecchi ... ilfattoquotidiano.it

L’autopsia sul corpo di Federica Torzullo, la 41enne vittima di femminicidio a Anguillara Sabazia, ha rivelato la brutalità del delitto come era stato già spiegato dal procuratore capo di Civitavecchia. Secondo quanto emerso, la donna è stata colpita con 23 colte - facebook.com facebook

Anguillara, contestato il femminicidio al marito di Federica Torzullo. I pm di Civitavecchia cambiano l'accusa a Claudio Carlomagno #ANSA x.com