Femminicidio Anguillara Federica uccisa con 23 coltellate

20 gen 2026

Il femminicidio di Anguillara ha portato alla luce una tragica vicenda. Secondo l’autopsia, Federica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate, principalmente al collo e al volto. Un episodio che sottolinea la gravità della violenza di genere e la necessità di interventi incisivi per prevenire simili tragedie.

Il femminicidio di Anguillara. Secondo l’autopsia, Federica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate, di cui la maggior parte al collo e al volto. Dall’esame emergono altri dettagli di particolare efferatezza. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

