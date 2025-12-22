Regno Unito crollo degli studenti dell’11% entro il 2030 | il paradosso tra crisi di reclutamento e tagli ai fondi
Il sistema scolastico inglese affronta una previsione di calo degli studenti dell'11% entro il 2030, una crisi demografica che rischia di compromettere i bilanci degli istituti a causa dei costi fissi invariati. Per evitare la chiusura delle scuole rurali e gestire il surplus di docenti futuro, il report IFS sollecita una pianificazione immediata che non ripeta gli errori gestionali degli anni '70. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
