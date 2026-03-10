Federico Pelizzari fa l' impresa | argento ai Giochi paralimpici di Milano Cortina

Federico Pelizzari ha conquistato una medaglia d’argento ai Giochi paralimpici di Milano Cortina. Durante la gara di supercombinata di sci nella categoria Standing, ha affrontato con successo la seconda manche, riuscendo a risalire in classifica e a salire sul podio. La competizione si è svolta oggi, con Pelizzari che ha dimostrato grande determinazione e abilità sulla neve.

Lo sciatore mandellese sale sul secondo gradino del podio nella supercombinata grazie a una strepitosa prova di slalom dopo il sesto posto in superG. Fasoli: "Grande Federico". Il Comitato italiano paralimpico: "Cuore pieno di emozioni"