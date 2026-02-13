Giada Canino sarà tedofora ai Giochi paralimpici Milano-Cortina

Giada Canino, campionessa di danza sportiva e simbolo della lotta al bullismo, è stata ufficialmente annunciata come tedofora per i Giochi paralimpici di Milano-Cortina 2026. La scelta nasce dal suo impegno nel promuovere l’inclusione e l’autostima tra i giovani, e questa volta, sarà lei a portare la fiaccola durante la cerimonia di apertura, un gesto che rappresenta anche il suo percorso di rinascita dopo aver superato un difficile episodio di bullismo.

Giada Canino, campionessa di danza sportiva e simbolo della lotta al bullismo, è stata ufficialmente annunciata come tedofora per i Giochi paralimpici di Milano-Cortina 2026. La giovane atleta calolziese è stata scelta non solo per i suoi importanti risultati sportivi, ma anche per il prezioso impegno che sta portando avanti contro il bullismo e il cyberbullismo. "Un grande orgoglio per tutti noi! - commenta felice papà Elio - Giada sarà infatti tra i protagonisti della staffetta della fiamma che precederà l'apertura dei Giochi paralimpici, in programma il 6 marzo 2026 all'Arena di Verona".

