Oggi Lorenzo Bonicelli porta la fiamma olimpica ai Giochi paralimpici di Milano Cortina

Percorrerà 200 metri in carrozzina, affiancato dalla fidanzata Lisa Rigamonti, portando la fiamma olimpica. Lorenzo Bonicelli oggi sarà uno dei tedofori alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi paralimpici di Milano-Cortina 2026. Il 24enne porterà la fiaccola in via dei Mille a Verona intorno alle 16.30 e il suo passaggio acquisirà un forte significato simbolico, dopo ciò che il giovane ginnasta ha vissuto e affrontato negli ultimi mesi. Una storia di dolore, paura e lenta risalita grazie alla forza di volontà e all'affetto delle persone vicine. L'atleta di Abbadia il 23 luglio 2025, durante le Universiadi di Essen (Germania), stava eseguendo un esercizio agli anelli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Giochi Paralimpici di Milano Cortina: la Fiamma Paralimpica farà tappa a PadovaNon meno importanti dei Giochi Olimpci sono quelli Paralimpici che inizieranno il prossimo 6 marzo.

Paralimpiadi, il ginnasta lecchese Bonicelli sarà tedoforo a Verona: Farò ancora l’atleta, ho fiducia e speranzaIl 24enne di Abbadia Lariana, rimasto in sedia a rotelle dopo il grave intervento avuto lo scorso agosto in Germania, porterà la fiaccola il 6 marzo. E intanto non vuole smettere di essere uno sportiv ... msn.com