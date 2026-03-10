A febbraio 2026, a Reggio Emilia, quattordici attività commerciali e industriali sono state sospese dall'Ispettorato del lavoro. La decisione è arrivata in seguito a riscontri di gravi irregolarità legate al lavoro nero. Le aziende coinvolte operavano in settori diversi e sono state chiuse temporaneamente per consentire controlli approfonditi. La misura ha riguardato attività di varia natura, tutte sospese fino a ulteriori verifiche.

Nel mese di febbraio 2026, l’Ispettorato del lavoro di Reggio Emilia ha disposto la sospensione di quattordici attività commerciali e industriali a causa di gravi irregolarità. Le sanzioni hanno riguardato sia il lavoro nero che le violazioni della sicurezza sul posto di lavoro, con un impatto economico immediato per le aziende controllate. La regolarizzazione delle posizioni ha richiesto il pagamento di circa ventimila euro in sanzioni amministrative. Quattro provvedimenti sono stati emessi specificamente per l’impiego di manodopera irregolare, mentre dieci hanno preso di mira carenze nella salute e sicurezza dei lavoratori. I settori colpiti includono i pubblici esercizi, i servizi e il comparto metalmeccanico, evidenziando una presenza diffusa del fenomeno nel territorio provinciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Febbraio 2026: 14 attività chiuse a Reggio per lavoro nero

