Studenti musicisti maltesi ricevuti a Palazzo Stefanelli

Questa mattina a Pontedera, 50 studenti musicisti e i loro accompagnatori maltesi sono stati accolti in municipio. Sono arrivati per incontrare le autorità locali e presentare la Malta Band Clubs Association, guidata da Noel Camilleri. L’incontro si è svolto nella sala consiliare del Comune, dove i giovani hanno mostrato le loro competenze musicali e scambiato idee con i rappresentanti italiani.

Un incontro istituzionale, nella sala consiliare del Comune di Pontedera, per salutare la delegazione maltese composta da 50 studenti, docenti tutor e dirigenti della Malta Band Clubs Association, presieduta da Noel Camilleri. Gli studenti delle bande musicali da oggi, lunedì 9 e fino a sabato 14.

