Farmacia per 8 italiani su 10 è un’alternativa valida agli ospedali

Secondo un rapporto del Censis con Federfarma, otto italiani su dieci usano le farmacie anche per altri servizi, oltre al ritiro dei farmaci. Le farmacie si configurano sempre più come punti di riferimento per la sanità territoriale, diventando un’alternativa valida agli ospedali. Questo cambiamento segna una trasformazione nel ruolo delle farmacie nella gestione della salute a livello locale.

Le farmacie diventano un luogo di riferimento per la sanità territoriale. L’ultimo rapporto realizzato dal Censis con Federfarma racconta come 8 italiani su 10 utilizzino la farmacia non più soltanto per ritirare i farmaci. Si tratta di un vero e proprio presidio socio-sanitario integrato nel Servizio Sanitario Nazionale. Il motivo dietro a questa percezione positiva della farmacia è che si trova in pianta stabile sul territorio ed è anche molto diffusa. Quasi il 100% degli italiani riconosce alla farmacia un ruolo fondamentale per la comunità e 9 su 10 ritengono che sia sempre disponibile e accessibile, in particolare nelle aree rurali e soprattutto per le persone anziane o con difficoltà di mobilità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

