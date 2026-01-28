Dialetto addio in famiglia lo parla solo il 10% degli italiani Esplodono le lingue straniere | 7 su 10 ne sa almeno una

In Italia, il dialetto sta diventando sempre più raro nelle famiglie. Solo il 10% degli italiani lo parla ancora quotidianamente. La maggior parte delle persone, invece, preferisce usare altre lingue, spesso straniere. La diffusione delle lingue straniere è ormai una realtà: sette italiani su dieci sanno parlare almeno una lingua straniera. Questa tendenza cambia il modo di comunicare e di conservare le tradizioni regionali, che rischiano di scomparire nel tempo. I linguisti e gli scrittori, come Tullio De Mauro e Andrea Camilleri, ricordano quanto il dialetto rappresent

Dal linguista Tullio De Mauro allo scrittore Andrea Camilleri: «Il dialetto è la lingua dei ricordi». Ed è destinata a esserlo sempre più in un'Italia in cui la lingua nazionale predomina e l'inglese diventa una necessità. Complice il rapido cambiamento culturale, meno di quarant'anni le abitudini linguistiche degli italiani sono state stravolte. Se alla fine degli anni Ottanta un cittadino su tre parlava quasi solo dialetto tra le mura di casa, oggi il rapporto si riduce a circa una persona su dieci (9,6%). E solo il 2,6% della popolazione lo utilizza ancora abitualmente per rivolgersi agli estranei.

