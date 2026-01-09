Trump la bilancia è il nemico | Dovrei prendere farmaci per dimagrire
Donald Trump ha recentemente dichiarato di non aver ancora utilizzato farmaci per perdere peso, ma ammette di considerarlo come possibile opzione. La sua riflessione arriva nel contesto di un confronto con la bilancia, evidenziando le sfide legate alla gestione del peso. La notizia suscita attenzione sul tema delle strategie di perdita di peso e sull’uso di farmaci antidiabete come alternativa.
"Non ho preso farmaci per dimagrire. Probabilmente dovrei". Donald Trump fa i conti con la bilancia e non esclude di 'convertirsi' all'uso di farmaci antidiabete per dimagrire. Il 79enne presidente degli Stati Uniti prospetta l'ipotesi in una lunga intervista al New York Times in cui parla di tutto, anche di salute e forma .
