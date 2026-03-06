I farmaci per dimagrire possono aiutare il cuore dopo un infarto

Uno studio pubblicato su Nature Communications ha esaminato l’effetto di farmaci agonisti del recettore GLP-1, come la semaglutide, già usata per il diabete e la perdita di peso. I ricercatori hanno osservato che questi farmaci possono avere un ruolo nel migliorare il recupero cardiaco dopo un infarto, offrendo nuove possibilità di trattamento.

Un nuovo studio pubblicato su Nature Communications suggerisce che i farmaci agonisti del recettore GLP-1, come la semaglutide (Ozempic, Wegovy, Rybelsus), utilizzati per il diabete e la perdita di peso, possono contribuire al recupero cardiaco dopo un infarto.