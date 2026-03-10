Fantinati Lega | Si attivi ogni tutela possibile

Un rappresentante della Lega ha invitato a mettere in atto tutte le misure di tutela possibili in relazione alla vicenda delle donne di Novellara, che sono state vittime di uno stalker seriale. L'uomo, condannato per alcuni episodi precedenti, è ora sotto processo per un altro episodio. La questione coinvolge anche la politica locale, chiamata a intervenire.

Coinvolge anche la politica locale la vicenda delle donne di Novellara vittime delle attenzioni di uno stalker seriale, già condannato per un paio di episodi e ora a processo per un ulteriore caso. Il disagio provato dalle vittime, troppo spesso a contatto con l'indagato nonostante i divieti di avvicinamento ordinati dal giudice, ha spinto il consigliere provinciale Cristina Fantinati (che è anche consigliere comunale a Novellara) a presentare un'interpellanza in Provincia "chiedendo di attivare, per quanto di competenza dell'ente e in raccordo con le autorità preposte, ogni azione possibile per garantire la piena tutela delle donne coinvolte e per prevenire ulteriori rischi per la comunità".