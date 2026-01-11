Influenza verso il picco dei contagi L’Ausl | Importante vaccinarsi Per ogni emergenza attivi i Cau

L’aumento dei casi di influenza e infezioni respiratorie acute, in particolare tra i bambini, richiede attenzione. L’Ausl sottolinea l’importanza di vaccinarsi e di attivare i Centri di assistenza unificata (Cau) in caso di emergenza. È fondamentale seguire le indicazioni ufficiali per tutelare la salute di tutta la popolazione e prevenire il picco dei contagi.

L'influenza continua a crescere: i più recenti dati di sorveglianza mostrano un aumento di incidenza delle infezioni respiratorie acute, in particolare tra i bambini e nelle fasce di età più giovani. Il picco dei contagi della stagione influenzale 2025-2026 sarà raggiunto probabilmente entro le due settimane, ed è quindi molto importante proseguire con le misure di prevenzione e, in caso di sintomi persistenti, contattare il proprio medico di famiglia o la rete dei servizi della Medicina del territorio. A questo proposito, qui di seguito tutti i riferimenti dei Cau e della Continuità assistenziale, utili per fronteggiare eventuali bisogni assistenziali correlati a febbre o sintomi respiratori, e altre problematiche di salute urgenti ma non gravi.

L'influenza verso il picco. Le contromisure della Regione. Tra poco al @TgrRai della #Sicilia delle 14 #IoSeguoTgr x.com

CAMPOBASSO. Influenza verso il picco, accessi aumentati al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli e studi medici affollati Guarda il servizio #influenza #OspedaleCardarelli #campobasso #medicidifamiglia #ProntoSoccorso - facebook.com facebook

