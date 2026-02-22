San Francesco torna tra la gente | ad Assisi le spoglie esposte tra i pellegrini il Rettore Marianelli

San Francesco “torna tra la gente” perché le sue spoglie sono state esposte ad Assisi. La cerimonia ha attirato molti pellegrini, desiderosi di avvicinarsi alle reliquie del santo. Tra i partecipanti c’era anche il Rettore dell’Università di Perugia, che ha parlato dell’importanza del patrimonio spirituale per la comunità. La giornata ha riunito fedeli e autorità in un clima di devozione e rispetto. La piazza si è riempita di voci e preghiere.

In occasione dell'800° anniversario della morte, la Santa Messa delle 10:30 ha visto la presenza di autorità e fedeli, tra cui il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, che ha sottolineato il legame tra fede e comunità accademica.. Ad Assisi, nella Basilica Papale di San Francesco, è iniziata l'eccezionale ostensione pubblica delle spoglie mortali di San Francesco, a 800 anni dalla sua morte (1226?2026). L'esposizione, visibile fino al 22 marzo, permette ai fedeli di sostare in preghiera e contemplazione davanti alla teca che custodisce le reliquie del Santo. Questa mattina, alla Santa Messa delle ore 10:30, tra i pellegrini speciali erano presenti molte autorità e figure di rilievo, tra cui il Magnifico Rettore Massimiliano Marianelli, il quale, da fedele e da vertice di una delle più antiche comunità accademiche italiane, ha partecipato a questo momento unico e straordinario.