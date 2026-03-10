La psicologa Roberta Bruzzone si rivolge a Nathan Trevallion, consigliandogli di agire, mentre critica duramente Catherine, accusandola di comportamenti considerati pericolosi. La famiglia si trova al centro di attenzione, con particolare attenzione alle dinamiche tra i membri e alle accuse rivolte a Catherine. Bruzzone si esprime pubblicamente, puntando il dito contro la figura materna e suggerendo come il padre dovrebbe comportarsi.

Roberta Bruzzone consiglia a Nathan Trevallion di prendere il controllo della vicenda che sta sconvolgendo la sua famiglia. Dopo l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla struttura di Vasto dove i figli sono ospitati da quattro mesi, il marito spera nella decisione del tribunale per i minorenni di affidare a lui i tre bambini della casa nel bosco di Palmoli. Una soluzione auspicata dalla criminologa. La posizione di Nathan Il papà dei tre bimbi è ora al centro nel caso che sta stravolgendo la sua famiglia, in seguito all’ordinanza che ha descritto la Catherine Birmingham come “ostile e squalificante” e che potrebbe portare a un provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale della moglie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Roberta Bruzzone consiglia papà Nathan e punta il dito contro Catherine "mamma pericolosa"

