Famiglia nel bosco ipotesi affidamento esclusivo a papà Nathan dopo le tensioni con Catherine Birmingham

Si avvicina l'ipotesi di affidare esclusivamente al padre la responsabilità dei figli della famiglia nel bosco, dopo le recenti tensioni con la madre. La decisione è stata presa in considerazione di eventuali sviluppi legali e delle testimonianze raccolte. Le autorità competenti stanno valutando le opzioni disponibili, mentre la famiglia rimane sotto osservazione. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario in corso.

La potestà genitoriale dei bambini della famiglia nel bosco potrebbe essere restituita al padre Nathan ma non alla madre Catherine. È questa l’ipotesi che si starebbe profilando. La donna intanto è stata costretta ad abbandonare la struttura in cui si trovava con i figli, a seguito di un’ordinanza restrittiva emessa dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. L'ipotesi di affidamento esclusivo a Nathan L'allontanamento di Catherine dalla struttura protetta Le tensioni tra i due genitori L’ipotesi di affidamento esclusivo a Nathan Catherine Birmingham, da quando sono iniziate le indagini sulla sua famiglia, ha eretto un muro di ostilità nei confronti di tutti coloro che hanno tentato di avvicinarsi ai suoi figli per imporre regole che per lei non erano idonee. 🔗 Leggi su Virgilio.it

