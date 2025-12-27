Famiglia nel bosco Nathan e Catherine puntano su un ex fedelissimo di Papa Francesco
Dopo settimane di scontro frontale con le istituzioni, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sembrano pronti a modificare la propria strategia nel delicato procedimento che riguarda l’affidamento dei loro tre figli. I coniugi anglo-australiani, noti come la “famiglia nel bosco”, avrebbero deciso di affidarsi a un consulente psichiatrico di primo piano, nel tentativo di aprire un canale di dialogo con il tribunale per i minorenni dell’Aquila. La scelta arriva a pochi giorni dal Natale “flash”, durante il quale la coppia ha potuto trascorrere soltanto un paio d’ore con i bambini nella casa famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
