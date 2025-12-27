Dopo settimane di scontro frontale con le istituzioni, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sembrano pronti a modificare la propria strategia nel delicato procedimento che riguarda l’affidamento dei loro tre figli. I coniugi anglo-australiani, noti come la “famiglia nel bosco”, avrebbero deciso di affidarsi a un consulente psichiatrico di primo piano, nel tentativo di aprire un canale di dialogo con il tribunale per i minorenni dell’Aquila. La scelta arriva a pochi giorni dal Natale “flash”, durante il quale la coppia ha potuto trascorrere soltanto un paio d’ore con i bambini nella casa famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine puntano su un ex fedelissimo di Papa Francesco

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine ora puntano su un ex fedelissimo di Papa Francesco: chi è il consulente psichiatrico Tonino Cantelmi

Leggi anche: Famiglia nel bosco, la notizia dal tribunale su Catherine, Nathan e i figli

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Famiglia nel bosco, Catherine scoppia in lacrime e valuta il ritorno in Australia con Nathan e i figli; Famiglia nel bosco, niente pranzo di Natale per padre in comunità. Tribunale: Creerebbe precedente; La storia della famiglia nel bosco dall’inizio: la verità giudiziaria su Palmoli, tutte le risposte; Famiglia nel bosco, la corte d'Appello rigetta il ricorso: figli restano in struttura.

Famiglia nel bosco: mamma Catherine racconta la condizione dei figli dopo il Natale - Tra giudizi, regole e separazioni forzate: la difficile quotidianità della famiglia nel bosco, raccontata dalla mamma. notizie.it