Famiglia nel bosco Nathan minaccia Cate | Ecco cosa faccio

10 mar 2026

Una famiglia residente in un'area boschiva si trova al centro di tensioni crescenti. Nathan Trevallion ha minacciato Catherine Birmingham con un messaggio in cui ha dichiarato: “Ecco cosa faccio”. La disputa tra i due si è intensificata dopo le ultime decisioni del tribunale, mentre i tre figli continuano a essere lontani da entrambi i genitori.

La vicenda della famiglia del bosco registra un nuovo passaggio critico: tra Nathan Trevallion e Catherine Birmingham il confronto si è irrigidito dopo le più recenti decisioni del tribunale, in un momento in cui i tre figli restano ancora lontani da entrambi i genitori. La frattura, maturata dopo settimane di tensioni e atti giudiziari, arriva mentre la coppia vive di fatto separata: lui in una struttura in affitto, lei rimasta nel casale tra gli alberi. Lo scenario è quello di Contrada Mondola, nell’area compresa tra Palmoli e Vasto. Nelle ultime notti, secondo le ricostruzioni disponibili, Catherine avrebbe continuato a dormire nella casa immersa nel bosco, mentre all’esterno il maltempo e la nebbia hanno accompagnato ore già segnate dall’assenza dei bambini. 🔗 Leggi su Tvzap.it

