Famiglia nel bosco Nathan minaccia Cate | Ecco cosa faccio

Una famiglia residente in un'area boschiva si trova al centro di tensioni crescenti. Nathan Trevallion ha minacciato Catherine Birmingham con un messaggio in cui ha dichiarato: “Ecco cosa faccio”. La disputa tra i due si è intensificata dopo le ultime decisioni del tribunale, mentre i tre figli continuano a essere lontani da entrambi i genitori.

La vicenda della famiglia del bosco registra un nuovo passaggio critico: tra Nathan Trevallion e Catherine Birmingham il confronto si è irrigidito dopo le più recenti decisioni del tribunale, in un momento in cui i tre figli restano ancora lontani da entrambi i genitori. La frattura, maturata dopo settimane di tensioni e atti giudiziari, arriva mentre la coppia vive di fatto separata: lui in una struttura in affitto, lei rimasta nel casale tra gli alberi. Lo scenario è quello di Contrada Mondola, nell’area compresa tra Palmoli e Vasto. Nelle ultime notti, secondo le ricostruzioni disponibili, Catherine avrebbe continuato a dormire nella casa immersa nel bosco, mentre all’esterno il maltempo e la nebbia hanno accompagnato ore già segnate dall’assenza dei bambini. 🔗 Leggi su Tvzap.it

