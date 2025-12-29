Famiglia nel bosco Nathan dovrà lasciare la casa in comodato | ecco quando
A marzo, Nathan Trevallion dovrà lasciare la casa in comodato situata nel bosco, concessa da un imprenditore di Palmoli. La famiglia si prepara a questa transizione, che segna un cambiamento importante nella loro vita. Di seguito, i dettagli e le tempistiche legate a questa decisione.
Nathan Trevallion, il papà della famiglia nel bosco, a marzo dovrà lasciare la casa in comodato che gli era stata offerta da un imprenditore di Palmoli. L'offerta era stata fatta per consentire ai coniugi Nathan e Catherine di migliorare le condizioni del loro casolare in mezzo ai boschi. Proprio il casolare è stata la causa della decisione del tribunale dei minori dell'Aquila di allontanare dalla coppia i figli di 6 e 8 anni e di farli trasferire in una struttura protetta a Vasto. Nei prossimi mesi, intanto, l'uomo dovrà trovare una nuova sistemazione. E la scelta, in attesa della decisione dei giudici, potrebbe ricadere su una struttura messa a disposizione dal sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, sempre in comodato gratuito, vicino al campo sportivo, nella periferia del paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
