A marzo, Nathan Trevallion dovrà lasciare la casa in comodato situata nel bosco, concessa da un imprenditore di Palmoli. La famiglia si prepara a questa transizione, che segna un cambiamento importante nella loro vita. Di seguito, i dettagli e le tempistiche legate a questa decisione.

Nathan Trevallion, il papà della famiglia nel bosco, a marzo dovrà lasciare la casa in comodato che gli era stata offerta da un imprenditore di Palmoli. L'offerta era stata fatta per consentire ai coniugi Nathan e Catherine di migliorare le condizioni del loro casolare in mezzo ai boschi. Proprio il casolare è stata la causa della decisione del tribunale dei minori dell'Aquila di allontanare dalla coppia i figli di 6 e 8 anni e di farli trasferire in una struttura protetta a Vasto. Nei prossimi mesi, intanto, l'uomo dovrà trovare una nuova sistemazione. E la scelta, in attesa della decisione dei giudici, potrebbe ricadere su una struttura messa a disposizione dal sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, sempre in comodato gratuito, vicino al campo sportivo, nella periferia del paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, Nathan dovrà lasciare la casa in comodato: ecco quando

Leggi anche: Famiglia nel bosco: a marzo niente più casa in comodato per Nathan

Leggi anche: Famiglia nel bosco, La casetta di Nonna Gemma ha i giorni contati: Nathan dovrà lasciarla. Dove andrà

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Famiglia nel bosco La casetta di Nonna Gemma ha i giorni contati | Nathan dovrà lasciarla Dove andrà.

Famiglia nel bosco, la casa per Nathan ha una scadenza e a marzo cambierà tutto: ecco dove si trasferirà - Svolta per il caso della famiglia nel bosco: da marzo il casolare donato a Nathan Trevallion non sarà più disponibile ... virgilio.it