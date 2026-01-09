Famiglia nel bosco il papà dei 3 bimbi racconta le loro difficoltà | Distrutti dall’ansia ora litigano
Un papà racconta le sfide affrontate dalla sua famiglia nel bosco, evidenziando come l’ansia abbia influito sui suoi figli, portandoli a litigare. Nathan Trevallion descrive le difficoltà dei bambini dopo l’allontanamento, sottolineando la loro confusione e sofferenza nel non capire perché lui debba tornare a casa da solo. La testimonianza offre uno sguardo sulle conseguenze emotive di questa esperienza sulla famiglia.
Nathan Trevallion parla della sofferenza dei bambini dopo l’allontanamento: “Non capiscono perché io debba tornare a casa da solo”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
