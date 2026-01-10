Il Comune di Palmoli non ha ricevuto richieste per la scolarizzazione dei bambini della famiglia del bosco dopo l’allontanamento disposto dal Tribunale dei minori
Il Comune di Palmoli, secondo quanto comunicato dal sindaco Giuseppe Masciulli all'ANSA, non ha ricevuto richieste di iscrizione scolastica per i tre bambini della famiglia del bosco, in seguito all’allontanamento disposto dal Tribunale dei minori. Attualmente, non sono state presentate istanze ufficiali da parte della famiglia o di altre parti interessate per l’iscrizione scolastica dei minori.
Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha dichiarato all'ANSA che nessuna richiesta relativa all'iscrizione scolastica dei tre bambini della famiglia del bosco risulta depositata presso il Comune. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
